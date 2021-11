El City anda un poco raro, de repente vuelve a ser la máquina goleadora que conocemos y otras semanas cae ante rivales atípicos. Si bien suma 5 victorias en sus últimos 7PJ, es raro verlos tropezar. El Everton ha dejado mucho que desear y suma 5 partidos al hilo sin ganar y si la pesadilla no fuera suficiente, acumulan 8 derrotas al hilo vs los Citizens, así que el panorama no puede ser peor para los Toffees.