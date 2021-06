El TRI continúa su preparación rumbo a Copa Oro y llega algo golpeado tras caer ante USA, partido que hace más negativo el record reciente de los de Martino que solo tienen 2 victorias en sus últimos 5 partidos. Y si bien enfrentar a Honduras en amistoso no tiene tanta trascendencia, hacer pesar su hegemonía ante los catrachos será importante para recuperar confianza y calmar las aguas. Por su parte Honduras llega en mal momento, con 6 partidos al hilo sin ganar pero con la alegría de arrebatarle el 3er. lugar a Costa Rica en el Final Four. Aún así, el panorama no es bueno de cara al partido, ya que solo suman 1 victoria en sus últimos 7 partidos contra México. Así que todo pinta para ser un rival a modo para que México recupere el buen camino.