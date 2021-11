Comienza la nueva era de Xavi al frente del Barcelona, y si bien el nuevo DT no es Guardiola, se espera de menos un cambio de actitud de un conjunto que ya no quería al anterior DT. Los números de los locales son muy pobres, con 1 triunfo en sus últimos 5 partidos y 4PJ al hilo sin ganar en Liga. Espanyol viene dando un torneo aceptable para lo que se esperaba, con 3 victorias en sus últimos 6 partidos y ya con una victoria sobre Real Madrid en esta temporada. El asunto es que los periquitos aún no ganan fuera de su estadio y llegan con 6 partidos al hilo sin derrotar a los culés, así que pintan como el escalón perfecto para recuperar un poco de la esencia blaugrana.