El City logró evitar la tendencia de otras temporadas y cerró casi a tope, con 7 victorias en sus últimos 10 partidos oficiales y llega a la final con paso perfecto ya que no conoce la derrota y suma 11 triunfos en los 12 partidos que jugó. Chelsea ha sido más gitano en su camino a la final, y no cerró tan bien el torneo, ya que llega con 5 victorias en sus últimos 10 partidos oficiales. De igual manera, su paso en Champions no ha sido tan regular con 4 triunfos en sus últimos 6, pero sí ha sido un equipo muy contundente. A todas luces, el City llega en mejor momento para este partido y por ello es amplio favorito, el único pero es que recientemente se le ha complicado jugar ante los Blues, ya que ha perdido 3 de los últimos 5 cruces.