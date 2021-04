Después de un rato de incertidumbre, el PSG se estabiliza y por lo mismo sus números ya lucen mejor con 5 victorias en sus últimos 7 partidos oficiales. Lo único que preocupa es que en casa no anda tan bien, y si bien logró avanzar en Champions con todo y que no ganó de local, recordemos que incluso en fase de grupos cayó ante Man.Utd. Acumulando actualmente solo 3 triunfos en sus últimos 8 partidos en casa. Por su parte el City ha bajado las revoluciones y parece que pierde aire, aún así le está alcanzando para salir adelante, y llega de ganar la EFL Cup. De cara al duelo, suma 3 victorias en sus últimos 5 partidos oficiales, pero ha ganado 17 de sus últimos 20 partidos como visitante. Así que no sería extraño que saque ventaja visitando la capital francesa.