El Salvador ha tenido mala fortuna, ya que no ha dado malos partidos pero aún así, solo suma 1 victoria en sus últimos 9 partidos y muchos empates. Y para su peor suerte, se le viene un rival que le cuesta mucho enfrentar y al cual, la última vez que lo derrotó fue en 2009, sumando así 8 derrotas consecutivas. Hablando de México, viene de superar a Honduras en casa, sin demostrar demasiado futbol pero siendo contundente. Los de Martino vuelven al liderato de la eliminatoria y suman 5 partidos al hilo sin perder. Si bien México no está arrasando, la calidad de la gente de adelante lo está sacando a flote y mientras siga siendo contundente, nadie le dirá nada. Y así es como esperamos verlos en su visita a Cuscatlán, donde el empate no es malo, pero, para como ha lucido El Salvador, se antoja complicado que México no saque el triunfo, eso sí, será sufrido como la última vez que se toparon.