México decepcionó ante un rival que inespertadamente le jugó al tú por tú en su cancha y les arrancó un punto. Para fortuna del TRI, se le viene otro partido en casa ante una Honduras que no anda bien. Volviendo a México, sus números aún son buenos, con 6 victorias en sus últimos 9 partidos. Y si bien su dominio sobre los hondureños no es como en los 90’s, aún así domina con 3 victorias en sus últimos 5 partidos y apenas un par de derrotas en los últimos 10 cruces. Honduras la está pasando mal, no ha ganado en esta fase de eliminación y está dejando puntos en casa. Ahora le toca ir por un milagro en el Azteca como lo hizo hace casi 8 años, pero el nivel que muestran es muy pobre para lograrlo y cabe recordar que ya se enfrentaron en Copa Oro y no metieron ni las manos. Honduras llega con 6 partidos al hilo sin ganar y habiendo perdido la mitad de esos duelos. Así que es una oportunidad perfecta para que México disipe las dudas previo a una visita complicada como será el Cuscatlán.