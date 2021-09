Panamá no llegó de la mejor forma a esta fase de la eliminatoria, pero tras dos partidos nos topamos con el hecho de que siguen invictos, y que no han recibido gol. Su estadístico no es bueno, con apenas 2 victorias en sus últimos 7 partidos. México sigue sin convencer, pero saca los resultados, a tal grado que es el único equipo que ha ganado sus dos encuentros. Su estadistico está en 6 victorias en sus últimos 7 partidos. Tenemos a los dos equipos que «mejor» han iniciado el octagonal, pero siendo este el 3er partido y con lo pobre que ha estado el nivel de todos, es MUY probable que dividan unidades. Y más si vemos que los últimos 3 duelos que se han disputado en suelo panameño entre ambos han culminado con empate. Así que todo está planchado para ser un duelo cerrado y difícil de ver.