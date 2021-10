Argentina camina con paso firme y viviendo un buen momento a pesar de no ser una selección que aplaste a sus rivales. La albiceleste llega a este choque con 23 partidos al hilo sin perder, como escolta del líder de la Eliminatoria y como Campeón de la Copa América. Uruguay con todo y su futbol mezquino, llega con 4 partidos al hilo sin perder, pero mostrando poco al frente, de hecho suma 3 empates en ese lapso. Y si bien suma 5 partidos sin derrotar a la albiceleste, los cruces entre ambos son muy cerrados, a tal grado que tenemos 3 empates en esos 5 duelos directos. A pesar de ser en territorio argentino, Uruguay no se achica ys eguramente saldrá a noi recibir gol y llevarse un punto. Lo anterior se acrecenta por el hecho de que los dos equipos se cierran bien atras, Argentina no ha recibido más de un gol en sus últimos 10 partidos y Uruguay ha dejado su marco invictor en 5 de su últimos 7 duelos. Así que no descartaría un empate sin muchos goles o ninguno.