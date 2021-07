Argentina superó sin mucho apuro a su rival, justo como lo ha hecho durante todo el torneo. De cara a la semifinal, llega con 18 partidos al hilo sin perder y 4 victorias consecutivas. Pero enfrente está un rival que se le complica como Colombia, que si bien no llega a tope, supo manejar el duelo ante Uruguay donde no era favorito. Los cafetaleros llegan con 2 victorias en sus últimos 6 partidos, pero también han sido la pesadilla albiceleste, ya que en los últimos 3 partidos no les han podido ganar. Si bien Argentina es favorito, es muy probable que sufra para avanzar, ya que, como vimos, Colombia le ha plantado cara incluso cuando venían de un mal momento.