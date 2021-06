¿Altas o bajas? A pesar del dominio de Colombia sobre Perú, los duelos entre ambos no implican demasiados goles, pero el momento que viven nos indica todo lo contrario. Si bien Colombia a quedado en bajas en sus últimos 2 partidos, su promedio se inclina hacia las altas, ya que las ha cumplido en 6 de sus últimos 8 partidos. Mismo caso el de Perú, que ya vimos que no tienen orden defensivo y están viviendo un momento futbolístico muy difícil, por lo mismo, no sorprende que hayan cumplido altas en 5 de sus últimos 7. Por lo tanto, la tendencia se inclina a que tendremos +2.5 goles.