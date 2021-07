México cumplió los pronósticos y avanzó como primer lugar de grupo pero con algunos tropiezos, incluso en su último duelo, terminó sufriendo un poco ante Salvador pero manteniendo su arco en cero, lo cual ha sido su mejor cualidad, ya que suma 6 partidos al hilo sin recibir gol. De cara al duelo ante Honduras, suma 6 partidos al hilo sin perder. Mientras que Honduras no llega con un record para presumir, de hecho, tuvo en sus manos la posibilidad de evitar a México pero lució endeble ante Qatar. Los catrachos suman 3 victorias en sus últimos 10 partidos, pero todos sabemos que suben su nivel cuando enfrentan a México, de hecho, el récord del TRI ante Honduras no es tan bueno, con apenas un par de triunfos en sus últimos 5 cruces. Así que si bien no esperamos una eliminación prematura de los de Martino, es probable que esto se prolongue hasta la prórroga.