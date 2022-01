Arsenal viene en un pequeño bache dadas las bajas que ha tenido, sumando 3 partidos sin ganar y con una eliminación sorpresiva de la FA Cup ante un rival de división inferior. Liverpool no la pasa tan bien a pesar de que comienza a reconstruir su invicto, ya son 4 partidos al hilo sin perder, pero aún deja dudas, en especial por las bajas a la ofensiva. Y para muestra el partido de ida de este torneo donde no pasó del empate en Anfield. Si bien los Reds llegan mejor, es un partido de vida o muerte que se juega en el campo del Arsenal, y viendo que recientemente no le ha ido bien al Liverpool enfrentando al Arsenal en partidos eliminatorios, hay espacio para la sorpresa.