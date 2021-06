Croacia viene de menos a más, después de haber perdido en el debut, sacaron el empate ante los checos y le pasaron por encima a Escocia, con gran nivel de sus figuras Modric y Perisic. Si bien su récord de 1 victoria en sus últimos 5 partidos no impresiona, son un equipo que se le indigesta a los grandes, por ejemplo a España, que si bien la clavó 6 en la Nations League, también ha sufrido un par de tropiezos en los últimos 3 cruces ante Croacia. Hablando de la roja, por fin se destaparon, después de 2 empates, consiguieron el triunfo y con todo y goleada ante Eslovaquia, que sinceramente no es parámetro de nada, ya que siguen estando ahí los 3 empates de España en sus últimos 4 partidos. Eso sí, los españoles son claros favoritos, pero no deja de ser una apuesta dudosa por lo visto en los partidos anteriores al de Eslovaquia y porque los croatas no dejan de ser los actuales subcampeones del mundo y un conjunto que ya no sería sorpresa que eliminara a los ibéricos.