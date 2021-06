España se quedó con las ganas y no pasó del empate en su debut, de hecho, es el 3er empate en sus últimos 5 partidos, lo cual es preocupante para un equipo tan dominante como éste, pero no todo son malas noticias, ya que a pesar del pequeño bache, la roja suma 8 partidos al hilo sin perder. Enfrente está una Polonia que ha decepcionado en su debut, y más teniendo a uno de los mejores delanteros del mundo como Lewandowski. Los números polacos son alarmantes, ya que suman 4 partidos al hilo sin ganar y de no romper esa racha podrían ser de los primeros eliminados. Si bien en el papel podría ser un partido equilibrado, viendo cómo llegan, está muy claro que España se llevará el triunfo, ya que a diferencia de su último partido, los españoles no enfrentarán a un equipo que sepa echarse atrás y complicarles, sino que también intentará ir al ataque y ahí es donde aprovecharán los espacios. Además, tradicionalmente España domina a Polonia, ya que solo suma derrota en toda su historia ante los polacos.