El favorito a ganar la Euro llega con números muy positivos, ya que Francia suma 7 partidos al hilo sin perder y consiguiendo 6 victorias en ese lapso. Y si bien no arrasa, sigue siendo ese equipo efectivo y calculador que ganó el Mundial pasado. Por su parte, Alemania también muestra un comportamiento similar al del Mundial, ya que sigue demostrando vulnerabilidades que tradicionalmente no existían, y para muestra las 3 victorias que ha conseguido en sus últimos 6 partidos, incluyendo una derrota ante Macedonia que prendio más las alarmas. Si el panorama no fuera lo suficiente malo para los alemanes, llegan con 5 partidos al hilo sin derrotar a Francia, de hecho, el último triunfo fue en tierras brasileñas, cuando los de Löw eliminaron a los galos del Mundial 2014.