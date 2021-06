Gales se metió a la siguiente ronda gracias a un triunfo y un empate, lo cual es un ejemplo perfecto de su comportamiento en meses recientes, ya que ha sido un equipo irregular que solo suma 1 victoria en sus últimos 5 partidos. Dinamarca vino de menos a más y el buen futbol que nos había mostrado previo a la Euro se vio en el partido que les dio la clasificación. Y si bien sus números no son tan distantes a los de su rival, con 2 victorias en sus últimos 5 partidos, los daneses han mostrado más labor de equipo y no dependen de una sola figura. Si bien los duelos entre ambos no son tan constantes, se puede notar un claro dominio danés, que ha ganado 4 de los últimos 5 cruces, lo cual confirma que Dinamarca es favorita, llega motivada y tiene el juego colectivo que les puede dar el pase a Cuartos.