Gales regresa a la Euro después de una actuación histórica en la pasada, pero su presente no es tan prometedor, ya que no llegan con buen ritmo con apenas 2 triunfos en sus últimos 5 partidos y una escasez goleadora importante, ya que apenas ha marcado un gol como máximo en sus últimos 5 partidos, y si bien puede sonar prometedor el hecho de que ha mantenido su portería en cero en 3 de sus últimos 5, la vez que enfrentó a un rival de peso se comió 3. Por el contrario, Suiza llega enrachada con 6 partidos al hilo sin perder, y puede que haya enfrentado rivales a modo, pero no están tan lejos del equipo que enfrenta hoy. Además, en los poco partidos que han cruzado a ambos, la balanza se inclina hacia los helvéticos. Así que todo está puesto para que Suiza arranque con el pie derecho a costa de Bale y compañía.