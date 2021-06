Portugal ganó de forma apurada en su debut pero es una victoria que les dará más confianza y que engrosa el récord positivo con el que llega a este duelo, ya que suma 7 partidos al hilo sin perder y con 5 victorias en ese lapso. El problema es que se enfrenta a su bestia negra, Alemania, que suma 4 victorias al hilo ante los lusos. Pero aunque la estadística es devastadora, hoy los alemanes no asustan a nadie, fueron nulificados en su presentación y acarrean apenas 2 victorias en sus últimos 5 partidos. En términos generales, no se puede descartar a Alemania, por el dominio que tiene ante Portugal, pero tampoco se puede ignorar el buen momento que pasan los de CR7 y el gran equipo que trae, además de que ya no se juega en territorio alemán. Así que es muy probable que Portugal como mínimo saque el empate.