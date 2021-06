Portugal sufrió mucho ante Alemania y demostró sus carencias defensivas. Si bien sus números son positivos con 5 victorias en sus últimos 8 partidos, su historial ante Francia es paupérrimo, ya que solo registra 1 victoria (Final de la Euro 2016) en sus últimos 13 enfrentamientos y 11 derrotas en ese lapso. Por su parte, Francia tampoco convenció ante Hungría y no pasó del empate, así que si quiere terminar líder debe salir por el triunfo y no solo a mantener su racha de 9 partidos al hilo sin perder. Portugal es el más comprometido y debe salir a buscar el partido, pero ya vimos que defensivamente no son el mismo equipo de la Euro pasada así que es probable que se distraigan y los vacunen, Además, se enfrenta a un rival que lo derrota casi cada que se enfrentan, así que es muy probable que veamos la caída del campeón vigente.