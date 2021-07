Ucrania entró como el peor equipo de la fase de grupos pero con mucha fortuna y un hombre más, eliminó a Suecia y comienza a ser un conjunto peligroso que no tiene nada que perder. Si vemos sus números, podemos observar que no son un conjunto que ande mal, al contrario, han ganado 4 de sus últimos 6 partidos. El problema es que se topa a una Inglaterra que llega con 10 partidos al hilo sin perder y que dio un golpe de autoridad ante un rival pesado como Alemania. Además, los ingleses tienen una especie de hegemonía ante Ucrania, con quien solo han perdido una vez en sus historia y fue en territorio ucraniano. Así que, evidentemente, Inglaterra sale como favorito, por su efectividad ofensiva y su férrea defensa que aún no recibe gol, aunado a lo mal que defienden los ucraniano.