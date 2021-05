Villarreal llega a su primera final continental y lo ha hecho con paso perfecto en Europa League, ya que no ha perdido ninguno de los 14 partidos que ha jugado. Lo único que preocupa es la forma en la que llega, ya que solo tiene 2 victorias en sus últimos 5 partidos oficiales, lo que habla de lo irregular del equipo de Emery. Por su parte el United accedió a Europa League tras ser eliminado de Champions, y si bien no sufrió demasiados problemas para llegar a la final, tampoco trae paso perfecto, ya que suma 4 triunfos en sus últimos 7 partidos de Europa League. Por otro lado, su ritmo es muy parecido al de su rival, ya que solo ganó 2 de sus últimos 6 partidos oficiales, aunque cabe aclarar que los ingleses ya tenían asegurado su cupo a Chamions y ya no luchaban por el título local, así que se jugaban muy poco. El dato que más llama la atención, es el hecho de que siempre que estos dos se encuentran, tenemos un partido cerrado, de hecho ninguno ha podido anotar en la serie, registrándose 4 empates a cero. Así que hay una enorme posibilidad que la final se vaya a prórroga o hasta penales, y más viendo el estricto sistema defensivo de los de Emery.