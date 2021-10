El Atleti no ha arrancado como se esperaba, y si bien llega después de ganar en la Champions, su desempeño no fue el ideal. Los del Cholo llegan con 2 victorias en sus últimos 5 pártidos y una rachita preocupante de 3 partidos al hilo sin ganar en el Metropolitano. El Barça dio uno de sus peores partidos a media semana en la Champions, pero viene de jugar bastante bien el fin de semana en Liga. Aún así, sus números son pobres, con 1 victoria en sus últimos 5 partidos. Y ahora, se le viene un rival que incluso en su mejor época se le complicó como el Atleti, al cual no ha derrotado en sus últimos 4 partidos y todo apunta que podría ser la gota que derrame el vaso para el actual DT blaugrana. Así que esperamos un triunfo sin demasiado lujo de los locales.