El Atleti sigue dando tumbos pero no pierde la cima de la Liga. Con sus 3 victorias en sus últimos 7 partidos puede que no genere mucha confianza, pero su desempeño en el Metropolitano lo avala como favorito, ya que suma 4 victorias consecutivas en casa. La Real no muestra un comportamiennto diferente a los equipos de arriba, ya que también suma 3 victorias en sus últimos 7 partidos, pero como visitante no ha mejorado sus números, con solo 2 triunfos en sus últimas 7 salidas. A pesar de que los dos son muy irregulares, el Atleti tiene cierto dominuo sobre los donostiarra, con 5 triunfos en sus últimos 8 partidos entre ambos. Así que lo más probable es que los colchoneros saquen un triunfo que los afiance en la cima de cara al cierre.