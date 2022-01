El Mallorca está en la pelea por el no descenso, pero tal parece que no será presa fácil, llega con 3 victorias en sus últimos 5 partidos y por ahí puede presumir haberle pegado al Campeón de la Liga; suma 5 partidos al hilo sin perder en la isla. El Barça no levanta, ha ganado 2 de sus últimos 7 partidos, pero el Mallorca es uno de los equipos a los que suele dominar, sumando 7 victorias al hilo, pero hemos aprendido esta temporada que ese numerito ha engañado a muchos.