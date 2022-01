Xolos no dejó un mal sabor de boca pero le faltó contunencia en su presentación, la misma historia de toda la temporada y la cual justifica que apenas tenga 2 victorias en sus últimos 10PJ. El asunto es que como local no pesó el torneo pasado y llega con 3 victorias en sus último 10PJ en casa. León se presenta tras perder la final, y llega con 3 victorias en sus últimos 6PJ pero en Liguilla no le fue bien de visita y suma 3PJ sin ganar fuera de casa. Aquí la balanza se inclina en favor de la fiera, que ha ganado 5 de sus últimos 6PJ vs Xolos.