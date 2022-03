Pasan las semanas y el América no despierta, y es muy probable que la jonada doble junto con el empate hayan impedido que Solari se fuera. Las águilas suman 1 victoria en sus últimos 11PJ y 5 sin ganar en el Azteca. Gallos no gana pero como incomoda. Los queretanos suman 3 partidos al hilo sin perder pero con 2 empates, además de que le ha arrancado puntos a rivales pesados como Chivas, o Rayados. Y si bien no pinta como para que Gallos le pegue al América como visitante, es muy probable que se lleven el punto que saldrán a buscar.