¿Altas o bajas? Como ya se mencionó, Mazatlán viene recibiendo muchos goles, por eso no sorprende que promedie altas en sus últimos 4 partidos, pero eso no es todo, ya que de visita también supera los 2.5 goles, cumpliéndolos en 5 de sus últimos 7. América es todo lo contrario, un equipo más precavido que gana sus partidos sin demasiado lujo, promediando bajas en 4 de sus últimos 5 partidos. Si bien no hay una tendencia dominante, la realidad es que con lo mal que anda Mazatlán en la zaga, se antoja difícil que América no supere los 2.5 goles.