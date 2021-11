Le critican al América haber sido demasiado conservador en la ida, pero el formato y su propio estilo es ese, un equipo ordenado que golpeará cuando sea necesario, y habiendo eliminado el gol de visitante, no parece que tenga que hacer daño. Las águilas llegan con 4 partidos al hilo sin ganar pero una racha de 18 partidos sin perder en el Azteca. Pumas hizo todo lo que pudo pero no logró llevarse ventaja y ahora tendrá que cargar con una piedra enorme, ya que llega con 7 partidos al hilo sin derrotar al América y con 8 sin ganar en el Azteca, dicho de otra forma, no gana ahí desde 2015. Aunque no guste, América tiene la serie en sus manos, y solo le bastará con hacer lo que ha hecho en sus últimos 18 partidos en casa para avanzar, y es no perder. Así que nadie se asuste si nos tragamos otro empate a cero.