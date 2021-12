Atlas fue contra su estilo y salió con las manos vacías en su visita a León y ese puede ser su pecado, ya que los rojinegros no son fuertes en casa, de hecho, apenas suman 1 victoria en sus últimos 6 partidos en el Jalisco. León tuvo que reaccionar y logró sacar la victoria como local, y de hecho, la fiera tampoco le va bien fuera de casa, con dos derrotas al hilo, pero luce un poquito mejor que su rival, con 3 triunfos en sus últimos 6 partidos lejos de su estadio. Si bien no suena descabellado que Atlas gane y mande todo a la prórroga, se antoja difícil que sea por dos goles, y en términos generales, la fiera es un poco más sólida y seguramente se aprovechará de un Atlas que hoy no puede salir a defender.