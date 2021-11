Atlas logró su cometido y no perdió en su visita a Rayados, manteniendo el cero y la ventaja de la tabla lo tiene a nada de avanzar a la siguiente ronda. El asunto es que no llega tan fuerte a este duelo, de hecho, apenas ha ganado 2 de sus últimos 6 partidos y registra 3 victorias en sus últimos 8 partidos en casa, así que no es seguro su pase. Rayados volvió a dar otro de esos partidos que acostumbra y decepcionó, pero por increible que parezca, los regios juegan mejor lejos de casa, ya que suman 3 partidos al hilo sin perder como visitante y les recordamos dos grandes visitas al Azteca dominando a Cruz Azul. Según la tendencia, vemos ligeramente favorito a Rayados, por su desempeño como visitante y especialmente jugando en el Jalisco, donde ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos ante Atlas.