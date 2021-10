¿Altas o bajas? No esperamos un clásico demasiado espectacular, y más siendo el Atlas la mejor defensiva del campeonato. El caso de Chivas también se inclina a las bajas, pero especialmente porque la delantera no anda, de hecho, el rebaño se ha quedado sin anotar en 6 de sus últimos 8 partidos. Y si bien esperamos que Chivas se lleve el partido, no parece que vaya a ser por más de un gol.