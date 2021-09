Decir que Chivas suma 3 partidos al hilo sin perder ya es mucho, en especial con lo irregular que es el rebaño, pero aún así, ha dejado mucho que desear en esos partidos, salvo el de Necaxa. Pachuca vuelve a caer en crisis, y si bien viene de perder ante un equipo que ha andado mejor que ellos, la localía no pesa y ahora debe arreglárselas de visitante, donde suma 1 victoria en sus últimos 6 partidos. Este es un cruce entre un equipo que no sabe hacer pesar su localía ante otro que baja su rendimiento, pero que llega más deprimido tras caer en casa. Y quitando el último duelo, fue en liguilla, los 3 anteriores han terminado con división de puntos. Así que no será muy descabellado que éste sea el 4 empate, ya que no hay a cual irle.