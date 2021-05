Cruz Azul fue muy calculador en su visita a Pachuca, pero el empate puede ser un arma de doble filo y por ahora lo único que hace es volver sus números un poco más endebles, ya que a estas alturas registra 2 victorias en sus últimos 6 partidos de Liga. Pero tendrá en sus manos la posibilidad de sacar ventaja del Azteca, cancha que ha sido su bastión a lo largo del torneo, en la cual suma 9 partidos de Liga sin perder, con 8 victorias en ese lapso. Pachuca intenta sacar ventaja del hecho de que no haya recibido gol de visitante, pero ahora sí está obligado a ir al frente fuera de casa, ya que el empate sin goles los elimina. Y bueno, su desempeño lejos del Hidalgo ha sido muy respetable, ya que solo tiene 1 derrota en sus últimos 6 partidos, pero como ya se dijo, el empate puede dejarlo fuera, así que las 3 victorias que ha conseguido en ese lapso no prometen mucho. Y si eso no fuera poco, con el juego de ida se suman ya 4 partidos al hilo de Pachuca sin ganarle a la Máquina, y visitando el Azteca ha sufrido bastante, ya que registra 7 partidos al hilo sin derrotar a Cruz Azul ahí, y 6 de ellos son derrotas.