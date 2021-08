Cruz Azul ha quedado a deber en sus últimos 2 partidos donde no ha pasado del empate. Aún así, suma 5 partidos al hilo sin perder, pero como local apenas ha ganado 1 de sus últimos 4 partidos. Pachuca respiró un poco después de derrotar a uno de los peores equpos del torneo, pero aún está lejos del equipo que vimos la temporada pasada. Y el panorama no es favorable, ya que ahora se topa a un equipo que se le complica como la máquina, con 5 partidos al hilo sin derrotarles y con 4 derrotas. Por lo cual, se antoja complicado que Cruz Azul no sume de a tres en esta jornada y se reconcilie con su público.