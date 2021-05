Cruz Azul dio un gran partido en la ida, controlando los tiempos y consiguiendo un gol que le da ventaja, por mínima que sea y la confianza de cerrar en casa, donde ha sido implacable casi desde el arranque, ya que la Máquina suma 10 partidos de liga consecutivos sin perder y 9 victorias en ese lapso; cabe recordar que con el mismo empate sería Campeón. Santos decepcionó en la ida, su mayor potencial lo había alcanzado en Torreón pero ahora no pudo capitalizar jugadas que en otros partidos habían sido gol. Hoy tendrá que hacer algo que no suele conseguir, ganar de visitante, ya que arrastra 5 partidos al hilo sin ganar lejos del Corona, y peor, de sus últimas 5 visitas a Cruz Azul, solo tiene 1 victoria. Evidentemente, el panorama está muy inclinado a favor de los locales, y tendría que pasar una catástrofe en el Azteca para que Cruz Azul no sea Campeón.