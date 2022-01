Gallos le mantuvo el pulso a Rayados y se trajo un empate a casa, donde en el torneo pasado dio sus mejores partidos, si se le puede decir «mejor» a un torneo mediocre. Los Gallos suman 4 partidos al hilo sin ganar, pero con 3 victorias en sus últimos 5PJ en casa, si bien no son invencibles como locales, sí se vuelve un rival incómodo. Pumas sorprendió en el debut, no por el triunfo, sino por lo holgado del marcador. Pero a final de cuentas, estos Pumas mostraron ser explosivos en sus últimos partidos, por eso llegan con 5 victorias en sus ultimos 7PJ. Pero mucho ojo, no hay que dejarse llevar con el último resultado y sí checar que Gallos se le atraganta a Pumas, con apenas 2 triunfos en sus últimos 10PJ, además, los de C.U. tienen solo 1 victoria en sus últimas 6 visitas a la Corregidora.