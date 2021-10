No se puede decir que Gallos venga de menos a más, pero por lo menos ya no ha perdido, llegando a este duelo con 3 partidos al hilo sin perder, además de que se le presenta una oportunidad inmejorable de empezar a sumar de a tres, ya que sabemos que de locales no les ha ido tan mal, con 4 partidos al hilo sin perder en casa. Además, se topan a unos Xolos que de visitante juegan peor que de locales, ya que suman 12 partidos al hilo sin ganar fuera de la perrera. Además, Tijuana arrastra una racha de 4 partidos al hilo sin derrotar a Gallos en la Corregidora, así que todo apunta a que Querétaro saldrá victorioso de este choque.