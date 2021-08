Juárez ha dado una que otra señal de vida, pero aún así no le alcanza para sumar su primer triunfo, ya que llega con 4 partidos al hilo sin ganar y con apenas 2 victorias en sus últimos 8 partidos como local. América llega con 5 partidos al hilo sin perder y con 3 victorias consecutivas, y si bien su estilo no convence, está volviendo a ser contundente. Aunque no lo parezca, estos dos conjuntos ya tienen un larga historia entre partidos de liga y copa, pero eso sí, el historial liguero no le es favorable a los Bravos, que apenas suma 1 victoria en los 4 duelos ante las águilas. Si bien Juárez se crece ante los equipos importantes, hoy América está siendo muy calculador y con equipo completo se antoja difícil que pierda en la frontera.