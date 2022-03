¿Altas o bajas? Partido del cual no esperamos demasiados goles. Juárez tiene al Tuca y su ofensiva está algo marchita, con bajas en 4 de los últimos 6 partidos. León no suele recibir más de un gol, si es que recibe y adelante no ha hecho demasiado, recordemos que viene de un 0-0 y promedia bajas en 3 de sus últimos 5 partidos. Así que será un partido de pocos goles.