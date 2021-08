Juárez se envalentonó ante Chivas y sacó el empate, pero en términos generales, los Bravos no han tenido buenos resultados, sumando apenas una victoria en sus últimos 7 partidos. Y jugando en casa las cosas no mejoran, ya que suman 2 triunfos en sus últimos 5 partidos. Xolos ha arrancado pésimo, hasta el momento no ha ganado y llega con 3 derrotas al hilo. Además, sabemos bien que fuera de casa les va peor, acumulando 8 partidos al hilo sin ganar y con 5 derrotas en ese lapso. Si bien ninguno está para presumir, la localía debería favorecer, por lo menos un poco, a los Bravos en busca de su primer triunfo del torneo, aparte, de lo que hemos visto hasta el momento de Tijuana, hay muy poco para rescatar.