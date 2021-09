Se le puede criticar a León el hecho de no haber ganado sus últimos 2 partidos, pero hay que recordar que la fiera tuvo un inicio complicado y desde la jornada 1 no ha vuelto a perder, sumando 7 partidos invicto. Juárez tiró todas las quinielas ante el campeón, pegándole a un Cruz Azul mermado que los subestimó. Fuera de ese garbanzo, se antoja muy difícil que se metan a una de las canchas más difíciles a superar a un rival al que no ha derrotado nunca en sus historia y siendo uno de los peores visitantes de la Liga, con 10 partidos al hilo sin ganar fuera de casa y con 9 derrotas.