León pecó demasiado intentando mantener el empate pero se topó con un rival sin miedo que les pintó la cara y que pudo hasta anotarle más goles. Si bien es un escenario que la fiera ya vivió ante Puebla hace un año, este equipo no es el de Ambriz y de hecho genera demasiadas dudas incluso como local, donde suma 1 victoria en sus últimos 6 partidos en casa. Puebla ha demostrado tener mucha personalidad y no achicarse ante nadie, no por nada llega con 4 victorias al hilo. Además, hay razones de peso para pensar que avanzarán, ya que ha ganado 2 de sus últimos 3 partidos ante la fiera como visitante. Así que ojo, que aquí puede caer uno de los favoritos.