León estuvo cerca de salirse con la suya y llevarse un resultado que lo pusiera cerca de la final, pero todo se vino abajo muy rápidamente ya hora tendrá que volverse a hacer fuerte en casa, plaza que no ha sido su proncipal atributo esta temporada, sumando 2 victorias en sus últimos 5 partidos. Tigres fue muy incisivo pero le faltó contundencia, por eso aún no tiene totalmente inclinada la balanza. En cuanto a la forma en la que llega, tenemos indicadores contrarios, por un lado los de Herrera suman 3 partidos al hilo sin ganar fuera del Volcán, con 2 derrotas en su haber, pero por el otro, enfrentan a un rival con el que no pierden en un buen rato, de hecho, suma 4 empates en sus últimas 4 visitas a la fiera, y en este caso, el empate les da el paso a la final. Por lo cual, la balanza se inclina un poco en favor a los felinos.