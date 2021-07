¿Altas o bajas? Tras la goleada, quedó evidenciado lo mal que defiende León, por eso no sorprende que cumplan altas en 5 de sus últimos 6 partidos en casa, así como en sus últimos 4 duelos. Xolos ha sido más cauteloso pero no deja de recibir goles, de hecho, cumple bajas porque recibe anotaciones pero no tiene respuesta, sumando -2.5 goles en 4 de sus últimos 6 partidos. Pero estando ante un equipo que ha recibido gol en 12 de sus ultimos 13 partidos, es muy probable que Tijuana anote y los locales tengan que reaccionar, así que la tendencia se inclina en favor de las altas.