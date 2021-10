Mazatlán no termina de consolidarse y ya casi se termina el torneo. De hecho, su record es muy malo, con apenas 1 victoria en sus últimos 10 partidos. Y si bien suma 3 partidos al hilo sin caer en casa, no le sirve de mucho, ya que solo tiene una victoria en ese lapso. Atlas sigue paso a paso ganando adeptos y viene de hacer algo que hace mucho no pasaba, quedarse con el Clásico Tapatío. Los rojinegros están como sublíderes y son la mejor defensiva del campeonato, sumando 4 victorias en sus últimos 5 partidos. Si bien los momentos son opuestos en estos equipos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de partidos que pueden ser trampa, en especial regresando de fecha FIFA. Y no decimos que Mazatlán vaya a dar la campanada, pero es muy probable que Atlas cierre el partido y se lleve el punto, justo como lo ha hecho en 3 de sus últimos 6 partidos como visitante.