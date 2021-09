Mazatlán no levanta, ahora se está convirtiendo en el rey del empate y ante rivales a los que debería superar de acuerdo al ritmo que mostró al arranque del torneo. Para este duelo llegan con 8 partidos al hilo sin ganar y ya ni en casa sacan la renta. Juárez está ENRACHADO, así que oficialmente está en la pelea de la mano del Tuca Ferretti, llegando a esta jornada doble con 3 victorias consecutivas. Y Si bien ese record de 1 triunfo en sus últimos 11 partidos como visitante no es para presumir, sí impresiona que ese triunfo haya sido en cancha de León. Si bien pensar que Juárez sumará otro triunfo es la fácil, sabemos cómo es la Liga MX y es probable que bajen el ritmo, pero el rival no está para hacer linduras, y lo más probable es que dividan puntos o ganen los Bravos.