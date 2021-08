Mazatlán ha sorprendido en el arranque del torneo con un par de triunfos importantes ante dos semifinalistas del torneo anterior. El momento de Mazatlán no es solo de este torneo, ya que cerró a la alza, sumando actualmente 4 victorias en sus últimos 6 partidos. Y si bien su récord en casa no es tan bueno, con 3 victorias en sus últimos 6 partidos, el momento que viven da para soñar. Rayados cumplió a secas ante un rival que vive un pésimo momento, pero los de Aguirre siempre están en deuda, y más cuando se trata de jugar lejos de casa, ya que Rayados apenas suma 2 victorias en sus últimos 8 partidos de visitante. Si bien por plantel debería pasarle a Mazatlán por encima como ha sucedido las dos veces que se han topado, Rayados no es confiable de visitante, y el momento anímico de Mazatlán es mejor. Así que no se podría descartar el 3er triunfo de los locales.