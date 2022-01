Mazatlán no metió ni las manos en su debut, pero de visitante no es raro su desempeño. Después de no jugar en la Jornada 2, toca ver a los cañoneros como locales, plaza donde de repente despiertan y suma de a tres, acumulando 3 victorias en sus últimos 8PJ. Toluca superó las adversidades de su debut en casa y vino de atrás para conseguir su primer triunfo, a final de cuentas, tiene en el banquillo un DT que es garantía. Ahora, los de Ambriz tienen la consigna de romper la racha de 5 partidos al hilo sin ganar como visitante, pero para su fortuna, su rival llega con 3 derrotas al hilo. Así que es probable que liguen triunfos.