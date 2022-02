Necaxa volvió a la realidad y de menos no perdió en sus visita a la frontera. El problema ahora es que recibe a León y como local, lo cual es mala noticia, porque los hidrorrayos no pesan en casa, con 2 victorias en sus últimos 6PJ ahí. León recuperó la memoria y le pegó a Chivas, pero tienen una cuenta pendiente como visitante, ya que no han ganado en sus últimos 5 partidos fuera de casa. Pero hoy pinta perfecto para que se rompa esa racha, ya que tienen hegemonía sobre Necaxa, con 8 victorias consecutivas.